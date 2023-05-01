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الإثنين، 01-05-2023 10:00 ص

تتويج نوال الزغبي بأيقونة الموضة في دبي

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الوكيل الإخباري- باسم "داليدا" انطلقت أمس ، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان "إيمي غالا" (EMIGALA) لعام 2023، في دبي، بحضور كوكبة من نجوم الفن والأزياء والموضة، لتكريم المبدعين من المشاهير والفنانين ومصممي الأزياء من حول العالم، وتحمل الدورة الثالثة اسم الأسطورة الأيقونية، الفنانة الإيطالية المصرية يولاندا كريستينا جيجليوتي، الشهيرة بـ"داليدا"، الشهيرة بعشقها للأزياء والأناقة، والمعروفة بأنها ملهمة لدور الأزياء في الغرب والشرق، وذلك بعدما حملت الدورتين السابقتين اسمي مارلين مونرو وديانا.

وتوجت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بلقب "أيقونة الموضة والجمال في العالم العربي" لعام 2023، بفضل إطلالاتها الأجمل عربياً وتنسيق الألوان والمكياج والشعر بطريقة لافتة وساحرة.

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وعبرت نوال على مسرح "إيمي غالا" عن سعادتها وفخرها بحصدها جائزة "أيقونة الموضة، مشيرة إلى أنها أول مرة يتم تكريمها بهذا النوع من الجوائز، مؤكدة حصدها عدة جوائز وتكريمات عن مسيرتها الفنية وعن شخصها وأغانيها، موضحة أنها إن لم تكن مطربة، لكانت مصممة أزياء، موجهة رسالة شكر للقائمين على المهرجان.

 

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