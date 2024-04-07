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الأحد، 07-04-2024 02:38 م

تجدّد أزمة حسن شاكوش وطليقته بعد حلقة رامز جلال

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الوكيل الإخباري - عاد مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق إلى الواجهة بسبب حلقة لم تُستكمل في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".

وأصيبت ريم الطارق بحالة هستيرية وصلت إلى تكسير  إتلاف الكاميرات المثبتة على جدران "الغرفة السوداء"، بعدما فوجئت بتواجد طليقها معها في نفس الغرفة. كما رفض شاكوش استكمال الحلقة وعلق: "خليت واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت".

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وبعد رفض الطرفين استكمال المشاركة بهذا البرنامج الذي تتمحور فكرته حول جمع نجمين متخاصمين ومصالحتهما من خلال الحلقة، اضطر رامز جلال إلى إنهائها .

وكانت قصة زواج شاكوش وطلاقه قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى هذا الزواج بعد أيام بطلاق غيابي.

 

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