سمية الخشاب تقاضي رامز جلال - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها ستقاضي مواطنها رامز جلال بعد تعرضها لإصابات خلال استضافتها في برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر".

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وقالت سمية في تصريحات تلفزيونية إنها تعرضت لإصابات بالغة في ذراعها وقدمها، مضيفة أن "برامج المقالب متاحة ومبررة، لكن لماذا نعرض حياة الناس للخطر.. لا يوجد مبرر للظهور والشهرة وعمل المشاهدات على حساب صحة الآخرين".



وأكدت رفعها دعوى قضائية ضد رامز جلال، نافية ما تردد بأنها كانت على علم بالمقلب، ووافقت على عرض الحلقة.



وقالت: "يقال إنني كنت على علم بالمقلب وأنني وقعت عقدا بذلك، هل يوجد شخص يوقع عقدا على تعريضه للكسر وتعريض حياته وصحته للخطر؟"

في المقابل، أشار مصدر من داخل البرنامج أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل المقلب، وأنها وافقت على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عنها أيضا.



ووقعت سمية الخشاب ضحية لبرنامج "رامز جاب من الآخر" في الحلقة التي عرضت يوم 11 رمضان، وكان معها الفنانة أيتن عامر، التي يجمعهما خلاف سابق بسبب ارتداء نفس الفستان في مناسبات مختلفة.

#MBC1#رمضان_يجمعنا

يعرض حصريا على شاهد *مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقياpic.twitter.com/Aeb00263OM معركة شرسة بين سمية الخشاب وأيتن عامر بسبب فستان والحكم رامز جلال #رامز_جاب_من_الاخر يعرض حصريا على شاهد *مجاناً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا https://t.co/tSLMj71v4Q March 21, 2024

روسيا اليوم

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