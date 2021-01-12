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الثلاثاء، 12-01-2021 11:53 ص

تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

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الوكيل الإخباري _ اعلنت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ووليد الإبراهيم.

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حيث ستنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، بينما قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.


وقد احالت محكمة جنح العجوزة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية اثبت قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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