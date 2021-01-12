تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

الوكيل الإخباري _ اعلنت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال ووليد الإبراهيم.
حيث ستنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، بينما قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقد احالت محكمة جنح العجوزة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية اثبت قيام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.
المصدر : روسيا اليوم