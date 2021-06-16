تطورات الحالة الصحية لـ خالد سامي

الوكيل الإخباري - كشفت زوجة الفنان خالد سامى عن التطورات الصحية لزوجها ، مؤكدة أنه مازال فى غيبوبة وطلبت الدعاء له .



وأكدت زوجته عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير ، انه حتى الآن مازال فى غيبوبة الا ان حالته الصحية تتحسن ، إذ علقت قائلة : “ الحمد لله المتفضل على جميع خلقه. مستجدات حالة خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى ادخاله العناية المشددة ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عبادهه”: .



وتابعت زوجته قائلة : للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

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كانت حالة الممثل السعودى خالد سامى قد شهد العديد من التطورات ومنها توقف القلب ، ومحاوله إعادة النبض من قبل الاطباء خمس مرات .

المصدر - صدى البلد