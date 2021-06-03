تطورات جديدة حول الحالة الصحية للفنانة المصرية حورية فرغلي

الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة حورية فرغلي على كشف آخر تطورتها الصحية بعد فترة من عودتها لمصر منذ أنتهت قبل أسابيع من عدة عميليات لإصلاح أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية.



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حورية تعلن عودة الشم وانضباط النوم والتنفس

وظهرت حورية فرغلي في بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شكرت من خلاله كل من دعمها، بعد إجراء عملية جراحية في أنفها.



وطمأنت حورية فرغلي جمهورها قائلة: "شكرا على متابعة حالتي تطورات حالتي الصحية أنا الآن بخير والدكتور مبسوط للنتائج التي وصلنا إليها، واستعدت حاستى الشم والتذوق مرة أخرى وصوتي أصبح الآن أفضل وأنام وأنا أتنفس من أنفي والحمد الله أن ربنا أعاد لي هذه النعمة مرة أخرى".

من ناحية آخرى كانت كشفت الفنانة حورية فرغلي تكاليف العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية لإصلاح أنفها.

وأوضحت حورية فرغلي إن تكلقة العمليات الجراحية الأربعة وصلت إلى 4 ملايين ونصف المليون جنيه لافتة إلى أن هذا المبلغ لا يشمل التكلفة الإجمالية لرحلة العلاج التي تضمنت جلسات أكسجين بعد العملية والفندق الذي أقامت به لافتة إلى أن هناك ملايين من الجنيهات أنفقتها هناك.

إذ خضعت الفنانة المصرية لـ 3 عمليات تجميل لترميم الأنف وتعد العملة الأخيرة هي العملية الرابعة لها، فكانت النجمة الشهيرة قد ابتعدت عن الأنظار بعد خضوعها للعملية الثانية لاستعادة شكل الأنف وهذا ما تسبب في خروج عدد من الشائعات التي تحدثت عن إمكانية فشل زرع عظام لأنفها بسبب تآكل الغضاريف، وهو ما نفته مصادر مقربة منها مؤكدة نجاح العملية وأنها تخضع لجلسات التنفس استعداداً للجراحة الثالثة.







المصدر - ليالينا



