تعليق ساخر من رضوى الشربيني على خبر زواجها مجدداً

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء حول زواج الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بعد انتشار منشورات على "فيسبوك"، من بعض متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أصحابها الزواج منها، وأعادت رضوى نشر تلك المنشورات، وبعد ساعات نفت تمامًا أنباء زواجها، مشيرة إلى أن تلك المنشورات كانت من باب الدعابة.

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وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك" ساخرة من تلك الأنباء قائلة: "بعد كل طلبات الخطوبات والجوازات دي، أنا مليش غير جدعنة الستات".



يذكر أن رضوى الشربيني دائمة إثار الجدل بتصريحاتها حول الرجال، وكان آخرها ما كشفته في تصريحات تلفزيونية سابقة حول ضربها أحد الرجال قائلة: "أنا اتعرضت لموقف نادر في حياتي قبل كدا، وإني ضربت راجل لما عاكسني بشكل أوفر، وبقول للرجالة افهموني صح، أنا مش عدوة الرجال لكن عدوة الأفعال الغلط تجاه النساء، وبقولك كن رحيمًا بهن ولازم تكون راجل قد المسؤولية ".



لها

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