تغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب ثمانية ملايين جنيه .. ما السبب؟

الوكيل الإخباري- رغم إعلان الصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف الفنانة المصرية في تعديل الحكم المستأنف وإلزامها بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن نفسها لصالح شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بدلاً من خمسة ملايين جنيه، لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية مع الشركة في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"قضية شيرين وروتانا".

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كما أيدت المحكمة ما سبق من أحكام بإلزام شيرين عبد الوهاب دفع خمسة ملايين جنيه أخرى بصفتها الممثل القانونى لشركة "لامير للإنتاج الفني" قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الشركة المملوكة لها و"روتانا".

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