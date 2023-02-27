تفاصيل حفل حسين الجسمي في سلطنة عمان

الوكيل الإخباري-أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن إقامة حفل غنائي في شهر مارس المقبل بسلطنة عمان في دار الأوبرا العمانية، وكان نشر الفنان حسين الجسمي مقطع فيديو دعائي للحفل.

اضافة اعلان



وكان نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو دعائي للإعلان عن إقامة حفلة القادم في شهر مارس المقبل بدار الأوبرا العمانية، معلقًا على الفيديو: "واحنا مشتاقين أكثر ونبادلكم الحب والاحترام، ‏ونجدد اللقاء بلهفة المشتاق لنروي قصص متجددة من المحبة والعشرة والنجاحات ‏نلقاكم بإذن الله في موعدنا الجديد في دار الأوبرا السلطانية في مسقط يومي 2 و 3 مارس 2023"، كما أعلن عن نفاد تذاكر الحفل بشكل كامل مما جعله يقرر إقامة حفل إضافي.

سيدتي