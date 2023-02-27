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الإثنين، 27-02-2023 04:41 م

تفاصيل حفل حسين الجسمي في سلطنة عمان

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن إقامة حفل غنائي في شهر مارس المقبل بسلطنة عمان في دار الأوبرا العمانية، وكان نشر الفنان حسين الجسمي مقطع فيديو دعائي للحفل.

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وكان نشر الفنان حسين الجسمي عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو دعائي للإعلان عن إقامة حفلة القادم في شهر مارس المقبل بدار الأوبرا العمانية، معلقًا على الفيديو: "واحنا مشتاقين أكثر ونبادلكم الحب والاحترام، ‏ونجدد اللقاء بلهفة المشتاق لنروي قصص متجددة من المحبة والعشرة والنجاحات ‏نلقاكم بإذن الله في موعدنا الجديد في دار الأوبرا السلطانية في مسقط يومي 2 و 3 مارس 2023"، كما أعلن عن نفاد تذاكر الحفل بشكل كامل مما جعله يقرر إقامة حفل إضافي.

 

سيدتي

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