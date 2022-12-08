الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 10:41 ص

تفاصيل فيلم جديد لـ "شاروخان " في السعودية .. فيديو

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان الهندي شاروخان عن انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Dunki في المملكة العربية السعودية منذ أيام أثناء تواجده في المملكة لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية.

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وتدور قصة فيلم Dunki للفنان العالمي شاروخان حول رحلات الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الهنود للهجرة إلى بلدان مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية ويسلط الفيلم الضوء على الاستخدام الخاطئ للطرق الخلفية وغير القانونية للقيام بهذه الهجرة وتقع أحداث الفيلم في الإطار الكوميدي الدرامي.


ويشارك في فيلم Dunki العديد من الفنانين بجانب الفنان العالمي شاروخان ومنهم تابسي بانو Taapsee Pannu، وساتيش شاه وبومان إيراني وكريس كاي وجيريمي ويلر والفيلم من تأليف كانيكا shoppingmode ديلون بالتعاون مع راجكومار هيراني وابهيجات جوشي وإخراج راجكومار هيراني ومن المقرر طرحه في شهر ديسمبر المقبل من عام 2023.


ويشار إلى أن الفنان العالمي شاروخان ظهر في مقطع الفيديو منذ أيام وهو يقف في منطقة صحراوية بالمملكة العربية السعودية ووجه الشكر لوزارة الثقافة السعودية باللغة العربية، قائلا: شكرًا وأكمل حديثه باللغة الإنجليزية.


وأضاف شاروخان: شكر كبير جدا لوزارة الثقافة السعودية العربية، وفريق عمل فيلم Dunki وكل من ساعد على إكمال تلك المرحلة من تصوير الفيلم والتي كانت تسير بسلاسة ولا يوجد شيء أكثر إرضاء من استكمال مرحلة من مراحل تصوير عمل جديد، كما هو الحال في فيلم Dunki في السعودية، نشكركم على منحنا مثل هذه المواقع الرائعة وكرم الضيافة وأود أن أشكر مخرج الفيلم راجكومار هيراني Rajkumar Hirani وبقية الممثلين وطاقم العمل في الفيلم شكرا لكم جميعا .


ويذكر أن من آخر أعمال الفنان العالمي شاروخان التي عرضت للجمهور فيلم Rocketry  The Nambi Effect والذي تدور قصته حول قصة نامبي نارايان، والذي تم تجنيده جاسوسا واعتقل في عام 1994، وعلى الرغم من حصوله على حريته إلا أنه يقاتل من أجل العدالة وإثبات أن مسؤولي الشرطة هم من ورطوه بالأمر زورًا وهو ليس له ذنب وتتابع الأحداث.

 

 

القاهرة24

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