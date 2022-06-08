الأربعاء 08-06-2022
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الأربعاء، 08-06-2022 01:48 م

جاستن بيبر يؤجل حفلاته الغنائية لسبب مفاجئ

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الوكيل الإخباري-كشف النجم العالمي جاستن بيبر عن مروره بوعكة صحية منعته من إحياء جولته الغنائية الجديدة، خصوصاً بعدما نصحه الأطباء بالراحة بسبب ازدياد مرضه سوءاً.

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وكتب جاستن عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "لا أصدق أنني أقول هذا... لقد فعلت كل شيء لأتحسن ولكن مرضي يزداد سوءاً، قلبي ينفطر لأنني سأضطر إلى تأجيل هذه العروض المقبلة (أوامر الطبيب). لكل جمهوري أحبكم كثيراً، وسأرتاح وأتحسن".


وتفاعل الجمهور مع منشور جاستن وأعربوا عن تضامنهم الكامل وحاولوا دعمه برسائل الحب والتمنيات بالشفاء العاجل.

 

 

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