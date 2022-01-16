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الأحد، 16-01-2022 12:24 م

جوزيف عطية يختتم فعاليات منتدى شباب العالم

joseph


الوكيل الإخباري - قدم الفنان اللبناني جوزيف عطية الأغنية الختامية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ في حفل ضخم برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السياسي وحضور المئات من الشبان والشابات من مختلف الوطن العربي. 

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وقد شاركته تقديم الاغنية الفنانة منال التي قدمت مقاطع منها باللغة الفرنسية. الاغنية التي حملت عنوان "انا الانسان" من كلمات امير طعيمة، الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد الموجي، سبق لجوزيف ان سجلها في القاهرة قبل عشرة ايام من موعد الحفل. 

 

نواعم

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