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السبت، 05-08-2023 03:01 م

جومانا مراد تعلق على مشاركتها بفيلم "ع الزيرو"

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الوكيل الإخباري- عبّرت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يعرض حاليا بموسم الصيف .

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وتحدثت الفنانة بتصريح لموقع"لها" ، عن كواليس تصوير الفيلم قائلة: "بمجرد أن قرأت السيناريو، وافقت على الفيلم على الفور لأن السيناريو مكتوب بدقة شديدة ويستحق لقب نمبر 1 عن جدارة".


وتحدثت عن المنافسة في الوقت الحالي مع عرض فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي قائلة: "أتمنى التوفيق والنجاح لهنيدي، ولكن بشكل شخصي متحيزة طبعاً لفيلمي "ع الزيرو" وأتمنى أن يكون في المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض.


ويناقش الفيلم قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه ومحاولة إنقاذ حياته، ولكن تتطور الأحداث ويصبح من الأغنياء.


 




 

 


 

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