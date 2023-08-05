محمد رمضان يوقف حفله ويوجه تحية عفوية لهذه النجمة

الوكيل الإخباري- حرصت النجمة هالة صدقي على حضور حفل الفنان محمد رمضان الغنائي مساء الجمعة، في الساحل الشمالي واستمتعت بالأجواء الجميلة.

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ووقفت هالة وسط الجمهور وهي تتفاعل مع أغاني رمضان، الذي ما أن رأها قدم لها التحية وتفاعل معها وسط الجمهور.



بدورها، نشرت النجمة المصرية مقطع من الحفل ظهر فيه رمضان وهو يوجه لها التحية ويقول فيها: "أمي حياتي يا صفصف، الممثلة العظيمة هالة صدقي واللي مامثلش معاكي مامثلش والله، حياتي".



وأرفقت المقطع بتعليق كتبت فيه: "حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوا له أمك هنا".



لها