الأحد 11-10-2020
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك

تأخير ضخ المياه على مناطق في عمان

عبيدات يوضح حول جدوى الحظر الشامل

إصابة موظف بتنظيم الإتصالات بكورونا

الصحة للوكيل: مستحقات الموظفين بعقود خلال يومين

8 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

أسعار الذهب الأحد 11/10/2020

انخفاض طفيف على الحرارة

بدء سريان قرار فك العزل عن عدد من مناطق المملكة - صور

انتهاء الحظر الشامل في المملكة




الأحد، 11-10-2020 09:54 ص

حرائق سوريا تصل الى منزل الفنان جورج وسوف!.. شاهد

جورج-وسوف-ينشر-فيديو-من-داخل-ضيعته-النيران-تقترب


الوكيل الاخباري - عبّر الفنان السوري جورج وسوف عن حزنه واستيائه بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة من بلده، ووصلت الى مسقط رأسه كفرون.

اضافة اعلان

وأطل "سلطان الطرب" في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من على شرفة منزله وألسنة النار ترتفع أمامه، وقال: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".


وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن حرائق شبّت في مناطق عدة في ريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحةً أن أضراراً كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحُرجية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

 

ونقلت "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث ساهمت شدة الرياح وانعدام وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافياُ في ازدياد مساحة الحريق".

وأضاف أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين للسيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".


وأشارت "سانا" إلى أن فِرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدد من الحرائق الضخمة.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1462601848.336252.inarticleLarge

محمد منير يكشف عمله قبل الغناء والشهرة.. شاهد

Dwayne_Johnson_2018

بعد تصدره قائمة أعلى الممثلين أجراً.. دوين جونسون يحقق انجازا جديدا

3232425_1602346485

وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب

12201730122531727

فيديو مسرّب من كواليس باب الحارة 11 يثير غضب المتابعين

1280x960 (1)

شجار بين أحمد فهمي ولاعب كرة قدم شهير في حفل زفاف.. شاهد

hqdefault

صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين في الكواليس منذ 40 عاماً.. شاهد

أخبار متعلقة
جورج-وسوف

حرائق سوريا تصل الى جورج وسوف .. فيديو