حرائق سوريا تصل الى منزل الفنان جورج وسوف!.. شاهد

الوكيل الاخباري - عبّر الفنان السوري جورج وسوف عن حزنه واستيائه بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة من بلده، ووصلت الى مسقط رأسه كفرون.

اضافة اعلان



وأطل "سلطان الطرب" في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من على شرفة منزله وألسنة النار ترتفع أمامه، وقال: "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".



وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن حرائق شبّت في مناطق عدة في ريف محافظة طرطوس الساحلية، موضحةً أن أضراراً كبيرة لحقت بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحُرجية والبيوت البلاستيكية، رغم جهود الأهالي وأجهزة الإطفاء وقوات الجيش السوري.

ونقلت "سانا" عن قائد فوج الإطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله إن "هناك صعوبة كبيرة في السيطرة على هذا الحريق حيث ساهمت شدة الرياح وانعدام وجود خطوط نار وطرق زراعية للوصول إلى تلك الأراضي، إضافة إلى وعورة المنطقة جغرافياُ في ازدياد مساحة الحريق".



وأضاف أن "الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين للسيطرة على الحريق ضمن الإمكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية".



وأشارت "سانا" إلى أن فِرق الإطفاء والدفاع المدني تتعامل مع أكثر من 50 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة طرطوس، بينها عدد من الحرائق الضخمة.

لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





