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السبت، 10-10-2020 01:27 م

حرائق سوريا تصل الى جورج وسوف .. فيديو

جورج-وسوف


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري جورج وسوف متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو اعرب من خلاله عن حزنه واستيائه بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة من بلده، ووصلت الى مسقط رأسه كفرون.

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وقد ظهر الوسوف من على شرفة منزله وألسنة النار ترتفع أمامه، وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "الحرائق بضيعتي كفرون وجبل السيدة وجبل السايح، تلطّف يا الله".

 

 


المصدر : لها 

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