الثلاثاء 12-10-2021
الوكيل الاخباري

عطلة رسميّة يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

جرش: نتائج محطة المياه الأولية سليمة

مستشفى جرش لـ الوكيل: ارتفاع حالات التسمم بالمياه إلى 37 حالة

روسيا: إصابة أكثر من 28 ألفا ووفاة 973 بكورونا في الساعات الـ24 الأخيرة

زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124% لنهاية الشهر الماضي

الصحة: إنشاء وحدة فحص التسلسل الجيني وافتتاحها قريبا

وزارة الإدارة المحلية تطلق خِطط طوارئ لفصل الشتاء

آلاف الدولارات في مكب نفايات ببيروت.. ما القصة؟

الضمان لـ الوكيل: راتب بدل التعطل عن العمل له عدة محددات

التربية لـ الوكيل : الامتحان الوطني لعينة من طلبة الفاقد التعليمي

الثلاثاء، 12-10-2021 12:24 م

حسين الجسمي يشوق المتابعين لـ دق القلب - فيديو

jas


الوكيل الإخباري - شوق الفنان الإماراتي حسين الجسمي المتابعين لأغنية جديدة سيصدرها قريباً تحمل عنوان دق القلب .

اضافة اعلان

 

ونشر حسين مقطع فيديو من الأغنية في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إذ تقول كلماتها: "دماره أستاهل دماره، خل تحرجني ناره، خلاني واكع بالعشك، ما تطفيها الجكارة، وحقق الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة.

 

يشار إلى أن "فتاك" هي آخر أعمال الجسمي الغنائية وهي من كلمات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي وتوزيع موسيقي وليد فايد وحصدت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على يوتيوب .

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_10_7_22_17_26_148

ياسمين صبري تحتفل باليوم العالمي للفتاة - صورة

يعقوب-بوشهري-1-750x430

حقيقة طلاق فاطمة الأنصاري عن يعقوب بو شهري

20191218_195140_1095

تطورات لافتة في قضية ابن شاروخان - فيديو

1acfefe16103b6e20075314895950283

انضمام الممثل التركي ​ايرين فورديم​ لـ قطاع الطرق - صورة

Donia-Samir-Ghanem-10-678x381

رسالة من دنيا سمير غانم الى والديها - صورة

amr-diab-promo

هكذا احتفل اولاد عمرو دياب بعيد ميلاده الـ60 - صور

أخبار متعلقة
1048458596_0_46_1001_587_1000x541_80_0_0_fe5defdc907177409e95766e0dca88fc

حلا الترك تستعد لطرح مجنونة - صورة

2021-07-25_16-14-56_467821-730x438

مروان خوري يفاجئ المتابعين

5f383374421aa929021b8497

تعرف على موعد طرح ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد

أدهم-نابلسي-أمي

أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب