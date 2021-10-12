حسين الجسمي يشوق المتابعين لـ دق القلب - فيديو

الوكيل الإخباري - شوق الفنان الإماراتي حسين الجسمي المتابعين لأغنية جديدة سيصدرها قريباً تحمل عنوان دق القلب .

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ونشر حسين مقطع فيديو من الأغنية في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إذ تقول كلماتها: "دماره أستاهل دماره، خل تحرجني ناره، خلاني واكع بالعشك، ما تطفيها الجكارة، وحقق الفيديو أكثر من 100 ألف مشاهدة.

يشار إلى أن "فتاك" هي آخر أعمال الجسمي الغنائية وهي من كلمات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ألحان حسين الجسمي وتوزيع موسيقي وليد فايد وحصدت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين على يوتيوب .

المصدر - الفن

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