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الأحد، 08-10-2023 01:07 م

"حس بوجع بصدره".. والدة الفنان محمد بطاوي تتحدث عن لحظاته الأخيرة

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الوكيل الإخباري- كشفت والدة الفنان الشاب الراحل، محمد بطاوي  الذي غيبه الموت وهو في مقتبل حياته المهنية وبداية مشواره في مجال الفن، أنه كان يحلم بدخول هذا المجال منذ أن كان طفلًا.

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عقب الجنازة، تحدثت والدة الراحل باكية عن ذكرياتها مع ابنها الذي هوى الشهرة والنجومية منذ نعومة أظافره ولم يمهله القدر لتحقيق حلمه.

وقالت والدة محمد بطاوي، عن اللقاء الأخير مع نجلها إنه كان في حفل زفاف ابن خاله الذي أُقيم في إحدى القاعات بالهرم، وجاءوا جميعهم من الفيوم كي يساندوا ابن خاله في حفل زفافه، من خلال سيارة جديدة اشتراها الراحل قبل وفاته بـ15 يومًا، وقال عنها: "قلبي بيتقبض منها"، حيث لم يحبها ولكنه أراد شراء سيارة جديدة.


كما قالت والدته: "آخر مرة قابلته كانت أمس الساعة 12 مساءً، وكنا نجلس معًا دون أي مشكلة، ظل معنا لبعض الوقت، "بس كان حاسس إن فيه حاجة في صدره".

كما أضافت "سلم على الأهل كلهم، وقبّل رأسي، ثم ذهبت لأُسلم على العريس لنعود إلى الفيوم، ولكن عندما عدت لم أجد محمد، وأخبروني أنه مرض وذهب إلى المستشفى في الهرم، ورفضوا في المستشفى أن يسمحوا لي بالزيارة، ودخل العناية المركزة، كأنه يشعر أنها نهاية الطريق.

يشار إلى أن الفنان الشاب محمد بطاوي أحد نجوم "مسرح مصر" رحل فجأة بعدما أصيب الراحل بأزمة قلبية توفي على إثرها، وشيعت جنازته في محافظة الفيوم.

 

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