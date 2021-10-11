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الإثنين، 11-10-2021 04:02 م

حفل وائل كفوري في الدوحة يتصدر الترند

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الوكيل الإخباري - في إطار مهرجان قطر للتسوق، أحيا الفنان وائل كفوري حفلاً نفدت تذاكره بعد 24 ساعة من طرحها.

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أعرب وائل عن سعادته قائلاً: “شكرت ربي لأنه هذا ما قيل لي في الإذاعة، جمهور الدوحة يملأ المقاعد في الربع ساعة الأولى". وردد الجمهور إثر مشكلة صوت أغنية "البنت القوية" مع وائل، حتى تم اصلاح الخلل.


ونشر الحضور صوراً ومقاطع فيديو كثيرة من الحفل، ما جعل ترند "وائل كفوري في قطر" يتصدر تويتر في قطر، منذ بداية الحفل وحتى نهايته. يذكر ان الفنان كفوري يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور العربي.

 

المصدر - الفن

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