حقيقة إصابة وائل كفوري بالشلل بعد تعرضه لحادث سير

الوكيل الإخباري - بعد شائعة إصابته بالشلل جراء كسر في العامود الفقري، أكدت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن لا خطر على حياة الفنان اللبناني وائل كفوري وأن الاصابات التي تعرض لها غير عادية، لكن يمكنه الشفاء منها وسوف يسير على قدميه بشكل طبيعي ومن المرجح ان يكون له صورة او تعليق من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعية في الايام المقبلة لطمأنة جمهوره على صحته.



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في المقابل أستبعدت جهات تعنى بموضوع السير والسرعة ان يكون وائل في تلك الليلة بسرعة ١٠٠ كلم ورجحت بحسب قوة الضربة التي تعرضت لها سيارته أن تكون سرعته قد لامست حينها ١٤٠ كلم او اكثر.



المصدر - الفن