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الأربعاء، 13-10-2021 10:55 ص

وائل كفوري بمفاجأة كبيرة للجمهور

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الوكيل الإخباري - صوّر الفنان اللبناني وائل كفوري فيديو كليب لأغنية جديدة قبل حوالي اسبوعين مع المخرج دان حداد.

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وقد صور عدة مشاهد في مسرح البكاديللي في منطقة الحمرا الذي لطالما كان مكاناً ثقافياً مفتوحاً يعكس روح بيروت الحرة مع استخدام تقنيات ومعدات متطورة للغاية.

 

مسرح البيكاديلي لطالما كان مرتبطا بالثلاثي السيدة فيروز والأخوين عاصي ومنصور حتى ساد اعتقاد بأنّ المسرح يملكه الرحابنة لانه احتضن معظم مسرحياتهم من «هالة والملك» (1967)، والشخص (1968)، و»يعيش يعيش» (1970)، إلى «ناس من ورق» (1971)، و»لولو» (1974)، و»ميس الريم» (1975)، و»بترا» (1977).

المصدر - الفن 

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