حقيقة فقدان رامز جلال بصره في عينه اليسرى

الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره، لافتين إلى أنه اتخذ قرار اعتزال التمثيل والتخلي عن تقديم برامج المقالب.

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انتشرت أنباء عن فقدان رامز جلال بصره في العين اليسرى، لكن لم يجرِ تأكيد تلك الأخبار من مصادر موثوقة، كما لم يخرج الفنان لنفي الشائعات عبر حساباته الخاصة، وهو ما أثار قلق محبيه الذين تساءلوا عن صحة الموضوع.



وبعد موجة الجدل، خرج مصدر مقرب من الفنان وكشف أن الأخبار المتداولة عارية عن الصحة ولا أساس لها، مُشيرا إلى أنه تواصل مع رامز قبل ساعات للحديث معه عن تفاصيل تصوير برنامج مقالب جديد من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



وقال في تصريحات إعلامية إن جلال يشعر بالصدمة لانتشار مثل هذه الأخبار التي تخص حالته الصحية، لا سيما أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية وجسدية.( فوشيا )





