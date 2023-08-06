حقيقة وفاة نجم ضيعة ضايعة - صورة

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوفاة الفنان السوري جمال العلي، ما أثار ضجة كبيرةً على السوشال ميديا.



إلا أن نقابة الفنانين في سوريا – فرع دمشق نفت وفاة العلي عبر حسابها في فيسبوك، وكتبت: “تنويه "لاصحة أبدا بدا لما يشاع عن وفاة الزميل الفنان جمال العلي وقد تواصلنا معه منذ قليل وهو بصحة جيدة والحمدلله

اضافة اعلان

دمتم بخير”.



وجمال العلي ممثل سوري اشتهر في عديد من الأدوار وبخاصة الكوميدية منها، وذاع صيته بعد مشاركته في مسلسل “ضيعة ضايعة” وبعبارته الشهيرة “يا هملالي” التي أصبح يتداولها الناس في حياتهم العادية.





الإمارات نيوز