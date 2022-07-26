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الثلاثاء، 26-07-2022 12:35 م

حمو بيكا: أتلقى تهديدات للتنازل عن قضيتي ضد نقابة الموسيقيين بمصر

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الوكيل الإخباري - فجر مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، مفاجأة حول عمل وغناء عدد من مطربي المهرجانات الموقوفين من قبل نقابة الموسيقيين في مصر في حفلات عدة بالساحل الشمالي دون الحصول على ترخيص.

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وأكد حمو بيكا، في تصريحات لبرنامج "الترابيزة"، أن هناك عدداً من الموقوفين من قبل النقابة يحيون حفلات بالساحل الشمالي، أبرزهم: ريشة كوستا، وعلي سمارة، وأبو ليلة، ومسلم.


وأضاف حمو بيكا أن أعضاء مجلس إدارة النقابة يساندون المطربين الذين يحيون الحفلات في الساحل الشمالي دون تصاريح ودون ترخيص، ويقدمون لهم الدعم لأسباب خاصة.

 

واستطرد بيكا أنه يتلقى تهديدات بالحبس، حال عدم التنازل عن قضيته، التي قام برفعها ضد نقابة المهن الموسيقية، مؤكداً أنه "لن يتنازل عن حقه".


جدير بالذكر أنه كان تقدم مؤدي المهرجانات حمو بيكا لاختبارات الأداء بنقابة الموسيقيين، ولم يتمكن من الحصول على التراخيص لإحياء حفلات غنائية في مصر.


وقرر نقيب المهن الموسيقية، وقتها، الفنان هاني شاكر، ومجلس النقابة بالكامل، مقاضاة حمو بيكا، بعدما ارتكب مخالفات عدة، منها: اقتحام مقر النقابة، والاعتداء على الموظفين، وتهديدهم.

 

زهرة الخليج 

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