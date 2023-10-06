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الجمعة، 06-10-2023 09:59 م

خالد زكي يكشف حقيقة إفلاسه

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الوكيل الإخباري - رد الفنان المصري خالد زكي، على الشائعات التي تحدثت عن إفلاسه وعدم قدرته على تأمين نفسه.

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وأشار، إلى أن هذه الأنباء هدفها “الترند والدولارات”.


وقال خالد، أنه في حال إفلاسه سيقفل الباب على نفسه وسيأكل “فول وطعمية”.
وعلق: الرزق ربنا هو اللي بيقسمه، فأنا بترك كل حياتي وخطواتي لله سبحانه وتعالى.


وأضاف : الاعتذارات كثيرة في حياتي، ونتيجة لهذه الاعتذارات لأني ماشي بأسلوب اقتصادي مالي.


أنا شايف إنه غلط من الناحية العملية، أنا أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولم أؤمّن أولادي ماديًا حتى هذه اللحظة.


 




 

 


 

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