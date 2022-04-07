دانييلا رحمة تثير تعاطف الجمهور بهذا المشهد من للموت 2 - فيديو

الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة تفاعلاً كبيراً من مشاهدي مسلسل للموت 2 في حلقة يوم الأربعاء خصوصاً في مشهد وقفت فيه أمام الممثل محمد الأحمد والتي أظهرت فيه انفعالاً أشبه بالحقيقة وكاء عفوياً وصادقاً لدرجة أن إحدى معجباتها نشرت المقطع المذكور وعلقت عليه :"الإبداع بحد ذاتو.



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.مشهد عالمي مو معقول اديش إحساسك صادق وبيوصل لدرجة ننسى أنك عم تمثلي بكيتينا بهالمشهد واضح اديش اشتغلتي وتعبتي عالشخصية، ريم رح تبقى لها مكانة خاصة في قلبي".



ريم رح تبقى لها مكانة خاصة في قلبي❤❤ #دانييلا_رحمة @daniellarahme pic.twitter.com/BaJN4vTCyr الإبداع بحد ذاتو..مشهد عالمي👏👏👏 مو معقول اديش إحساسك صادق وبيوصل لدرجة ننسى أنك عم تمثلي بكيتينا بهالمشهد 😢💔💔 واضح اديش اشتغلتي وتعبتي عالشخصيةريم رح تبقى لها مكانة خاصة في قلبي❤❤ #للموت٢ April 6, 2022

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