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الخميس، 07-04-2022 10:58 ص

دانييلا رحمة تثير تعاطف الجمهور بهذا المشهد من للموت 2 - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثارت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة تفاعلاً كبيراً من مشاهدي مسلسل للموت 2 في حلقة يوم الأربعاء خصوصاً في مشهد وقفت فيه أمام الممثل محمد الأحمد والتي أظهرت فيه انفعالاً أشبه بالحقيقة وكاء عفوياً وصادقاً لدرجة أن إحدى معجباتها نشرت المقطع المذكور وعلقت عليه :"الإبداع بحد ذاتو.

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.مشهد عالمي مو معقول اديش إحساسك صادق وبيوصل لدرجة ننسى أنك عم تمثلي بكيتينا بهالمشهد واضح اديش اشتغلتي وتعبتي عالشخصية، ريم رح تبقى لها مكانة خاصة في قلبي".

 

 

 

الفن 

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