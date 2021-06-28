درة في مهمة إنسانية - صور

الوكيل الإخباري - استغلت الفنانة التونسية درة فرصة تواجدها في مدينة أسوان للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وقامت بمهمة إنسانية لدعم الأطفال المصابين بأمراض القلب، وزارت مستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان، وتفقدت جميع أجنحته، وعبرت عن سعادتها وفخرها بوجود مثل هذا الصرح الطبي المبهر في مصر الذي تُجرى فيه أحدث عمليات القلب بالمجان ووجهت شكرها للجراح العالمي مجدي يعقوب على اهتمامه بخدمة بلاده.

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وحسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ناشدت درة على ضرورة الاهتمام ودعم علاج مرضى القلب بكافة الأشكال والدعم المادي والمعنوي، ووجهت المؤسسة الشكر لدرة على زيارتها وقالت: سعداء جدا بزيارة الفنانة درة زروق وإشادتها برسالتنا وبنشكرها على نشرها للسعادة في قلوب أطفالنا وإنها شجعت محبيها إنهم يتبرعوا لبناء المستشفى الجديدة اللي طاقتها الاستيعابية هتكون خمس أضعاف مستشفى أسوان وهنقدر نعالج فيها 120 ألف مريض في السنة! بدعمكم هنداوي قلوبهم.

يذكر أن درة تتواجد حاليا في مدينة أسوان كعضوة لجنة تحكيم الفيلم المصري بمهرجانها السينمائي لأفلام المرأة.

















المصدر - سيدتي