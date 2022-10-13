دنيا سمير غانم تكشف موعد عرض أولى تجاربها المسرحية 'آنستونا'

الوكيل الإخباري - تستعد دنيا سمير غانم لعمل مسرحي يُعرض يوم 20 أكتوبر الجاري بالقاهرة، باسم "آنستونا"، مُعيدة للأذهان بهذا الاسم رائعة والدها الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو من العام 2021.





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وذكرت دنيا في وقت سابق أنها في "انستونا" تجسد دور فتاة شعبية، حسنة الصوت وتحلم بأن تكون مُطربة، حتى تلتقي بموسيقي كبير يعمل على اكتشاف المواهب وفتح طريق النجومية أمامهم.





وللوقوف على تفاصيل العرض المسرحي، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإنتاج محمد أحمد السبكي، تواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع مخرج العمل، خالد جلال، الذي أوضح أن الافتتاح يوم 20 أكتوبر المقبل، رافضاً الإفصاح عن الكواليس وتفاصيل المسرحية إلا بعد العرض الأول.



سكاي نيوز