دنيا سمير غانم تشارك صورة لوالديها الراحلين وتعلق

الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم صورة جامعة لوالديها الراحلين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت دنيا صورة تعود لسنوات بعيدة للوراء، وأرفقتها بتعليق، كشفت من خلاله مدى اشتياقها واحتياجها لوالديها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، وقالت : "اللهم انك تعلم قدر احتياجي و اشتياقي لهم، يا رب ارحمهم برحمتك و اسعدهم و صبرنا على فراقهم و ارزقني بركة دعاهم و رضاهم عني".

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وقد تفاعل المتابعون مع المنشور، ودعوا للراحلين بالرحمة والمغفرة.





الفن