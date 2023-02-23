ديما صادق تهاجم نادين نسيب نجيم والأخيرة ترد

الوكيل الإخباري- هاجمت الاعلامية اللبنانية ديما صادق الفنانة نادين نسيب نجيم بسبب تغريدة الاخيرة بعد الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا و اثر على الدول المجاورة.

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واعادت ديما نشر تغريدة لـ نادين كانت قد كتبت فيها: "هزة ارضية هلأ في لبنان صرلي من امبارح عم حس انو في شي غريب وما نمت مبارح بالليل".



وعلقت ديما: "ولو؟؟؟؟ ولو؟! ممثلة لبنانية بتستعمل مهنة "الزبال" كشتيمة؟! شيء مخزي جداً انه يكون مستوى الوعي والانسانية والشعور والثقافة متدني لهذه الدرجة عند اشخاص بأثروا بملايين المعجبين. طبعا من المسلمات انه ما في شي مهين باي مهنة، المهين للجنس البشري انه يكون في ناس يفكرو بهل طريقة."



من جهتها، ردت نادين وكتبت: "حبيبتي ديما انت معودة على المسبات و الشتايم بتحسّي حالك عندك قيمة انا ما معودة راسي ما بيحملني هيك اتربيت خاصة اذا حدا اتطاول عليي بشكل كتير بشع . والزبّال هو يلي بكب وسخه وين ما كان و نفسيته وسخة . يلي بنظف ما اسمه زبال و ما بعيطله زبال لانه بكون عم بجرحه هيك علموني بالمدرسة."



