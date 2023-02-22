الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

706 ملايين دينار حولها أردنيون عبر غرفة التقاص الآلي الشهر الماضي

ارتفاع عدد شهداء نابلس إلى 6

الزراعة عن الكلاب الضالة: دورنا بيطري صحي فقط

تدريب أكثر من 17 ألف مشارك من خلال برنامج أنا أشارك

الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

تحذير أمني بشأن مكالمات دولية مجهولة المصدر

الصليب الأحمر يعرض وساطته لإتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

توقع وصول كيلو لحم الخاروف البلدي خلال رمضان من 10-11 ديناراً والمستورد من 7 -8 دنانير

الأردن ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر

قرار من وزارة التعليم العالي بشأن الجامعات

الأربعاء، 22-02-2023 02:06 م

ياسر العظمة توقع حدوث الزلزال بمقطع فيديو

8a60ef31-05a1-4992-8a93-0c5f5588f542


الوكيل الإخباري- شارك الممثل السوري ياسر العظمة، مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر مشهدا من احدى حلقات مسلسله "مرايا 2013"، والذي توقع من خلاله حدوث الزلازل والكوارث، منتقداً رد فعل العرب حيال ذلك بحجة "لنشوف شو رح يصير".

اضافة اعلان


وفي التفاصيل، يقول ياسر العظمة في الفيديو: "بنقعد نحنا العرب بنحكي وبنتسلى ونثرثر بالسياسة والاقتصاد والتربية وكل شي، وبتضحلنا إنه البلد رح تطير من بين إيدينا، ونحنا عم نقول لنشوف شو رح يصير".


وتابع: "بحذرونا من زلزال قادم، أو عاصفة هوجاء، أو فيضان أو طوفان، ونحنا عم ننتظر ونقول لنشوف شو رح يصير"، خاتما كلامه بالقول: "ما رح يصير أكتر مما صار، فات الدب للكرم، بمعرفة منا وبعلم، وانتوا بتعرفوا بقية الفيلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


كلام ياسر العظمة لاقى تأييدا من عدد كبير من المتابعين، الذين أثنوا على كلامه، مؤكدين أن مسلسله الشهير "مرايا" لم يكن عبثاً، اذ روى من خلاله العديد من الأحداث والوقائع التي نعيشها اليوم، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "للأسف هلا عم نشوف شو عم يصير".

 

 

 

 

الجديد 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1080x1000-2023210216-1792443428

باسم ياخور يرد بشكل قوي على متابع هاجم زوجته ويتصدر الترند

4766956_1507106641

تفاصيل ألبوم ماجد المهندس الجديد

kDvCPO4DVxj9fV7LWSg72s6BKPUyb3e3bDz2oP24

دراسة تكشف عن علاج محتمل للزهايمر

213

جمال سليمان يتحدث عن غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية

277

بعد خلافاتهما... ليلى زاهر تكشف موقف والدها من عملها مع غادة عبد الرازق

6207405_1558009226

معتصم النهار يعبر عن تخوفه من الزلازل بهذه الكلمات !

أخبار متعلقة
1080x1000-2023210216-1792443428

باسم ياخور يرد بشكل قوي على متابع هاجم زوجته ويتصدر الترند

359343_3_1676471652

بعد هجومه على الغرب.. دريد لحام يتبرع لمتضرري زلزال سوريا

439758Image1

ما حقيقة رفض طلب أنجلينا جولي بتبني هذه الطفلة بعد زلزال سوريا؟

439466Image1

دريد لحام يهاجم الدول الغربية بعد زلزال سوريا: وقفت وقفة المتفرج وبلا ضمير!

439318Image1

جومانا مراد بتعليق مؤثر بعد زلزال سوريا: شي بوجع القلب

63e2340a4c59b73976022bf6

نجم باب الحارة بمبادرة إنسانية لافتة تجاه المتضررين في سوريا.. هذا ما فعله !