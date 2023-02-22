ياسر العظمة توقع حدوث الزلزال بمقطع فيديو

الوكيل الإخباري- شارك الممثل السوري ياسر العظمة، مع متابعيه على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر مشهدا من احدى حلقات مسلسله "مرايا 2013"، والذي توقع من خلاله حدوث الزلازل والكوارث، منتقداً رد فعل العرب حيال ذلك بحجة "لنشوف شو رح يصير".

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وفي التفاصيل، يقول ياسر العظمة في الفيديو: "بنقعد نحنا العرب بنحكي وبنتسلى ونثرثر بالسياسة والاقتصاد والتربية وكل شي، وبتضحلنا إنه البلد رح تطير من بين إيدينا، ونحنا عم نقول لنشوف شو رح يصير".



وتابع: "بحذرونا من زلزال قادم، أو عاصفة هوجاء، أو فيضان أو طوفان، ونحنا عم ننتظر ونقول لنشوف شو رح يصير"، خاتما كلامه بالقول: "ما رح يصير أكتر مما صار، فات الدب للكرم، بمعرفة منا وبعلم، وانتوا بتعرفوا بقية الفيلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



كلام ياسر العظمة لاقى تأييدا من عدد كبير من المتابعين، الذين أثنوا على كلامه، مؤكدين أن مسلسله الشهير "مرايا" لم يكن عبثاً، اذ روى من خلاله العديد من الأحداث والوقائع التي نعيشها اليوم، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "للأسف هلا عم نشوف شو عم يصير".

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