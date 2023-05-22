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الإثنين، 22-05-2023 04:23 م

دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها الجديدة

دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها العاطفية الجديدة (2)


الوكيل الإخباري- بعد اعترافها بأنها تعيش قصة حب جديدة، عبّرت النجمة دينا الشربيني عن سعادتها بذلك وكشفت بعض التفاصيل عن علاقتها بشريك حياتها.

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وقالت النجمة المصرية خلال لقاء في برنامج "كلام نواعم" : "أعيش قصة حب وحاسة أن العلاقة دي هتكون ناجحة أكتر من أي علاقة تانية عشان هو شخص يستحق الحب الجامد أوي".


وحرصت دينا على عدم كشف تفاصيل خاصة عن الشاب أو عن هويته، واكتفت بالقول: "إحنا بنتغير ووجه نظرنا بتتغير تماماً، وأنا مقتنعة أن ربنا بيجيب الشخص المناسب في الوقت المناسب".


وخلال اللقاء، تحدثت الشربيني أيضاً عن مشاركتها في فيلم "تاج" مع النجم تامر حسني فقالت: "مبسوطة جداً أني بشارك في الفيلم، أول مرة أشتغل مع تامر، أنا كنت بحبه ولما اشتغلت معاه شفت قد إيه هو جدع". وأضافت: "هتنبهروا، كنت بقول إزاي محدش عمل الموضوع دا قبل كده، بحب في تامر إنه بيعمل الحاجة من قلبه ومش بينام تقريباً".

 

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