دينا الشربيني: فراق الأب صعب جداً

الوكيل الإخباري-

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بكلمات وجمل مؤثرة، تذكرت الفنانة دينا الشربيني والدها الراحل محمد الشربيني، واصفة فراقه بـ "الصعب".كما ناشدت محبيها ومتابعيها بالدعاء له، خاصة وأن والدها كان لديه العديد من الصفات الجيدة منها طيبة قلبه وحب الخير لجميع الناس.ونشرت دينا مقطع فيديو عبر صفحتها على "انستغرام" تضمن لقطات مختلفة لوالدها الراحل، حيث ظهرت في إحداها معه.وعلقت قائلة " فراق الأب صعب أوي ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد ابوه او حد عزيز عليه يارب من فضلكم ادعوله هو بجد انسان طيب اووووي وكان بيحب الخير لكل الناس".

سيدتي













