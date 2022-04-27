ديو غنائي يجمع حاتم عمور وزياد برجي

الوكيل الإخباري - يستعد النجم اللبناني زياد برجي والنجم المغربي حاتم عمور، لدخول تجربة فنية جديدة لها علاقة بطرح عمل فني مشترك.

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ديو غنائي باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.



وشارك عمور أخيراً محبيه على إنستغرام صورةً له على مائدة الإفطار في منزل زياد برجي برفقة عائلته الصغيرة، وعلّق عليها قائلاً: "شو حلو الإفطار معك يا زياد.. شو حلو.. وشكراً للمدام على الإبداع"، فيما علق عليه زياد: "شرّفت بيتك.. إنت يلي قلبك حلو مثل شغلك".



يُشار إلى أن آخر أعمال زياد برجي أغنية "هيدي حبيبة قلبي"، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، والتي تمكنت من حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر منصة رفع الفيديوهات يوتيوب.

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