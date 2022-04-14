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الخميس، 14-04-2022 08:09 ص

وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي جيلبرت جوتفريد

دد


الوكيل الإخباري - توفي الممثل الأمريكي الكوميدي الشهير جيلبرت جوتفريد، الذي اشتهر بتقديم ستاند أب كوميدي، بعد معاناته مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما.

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وأعلنت عائلة جوتفريد عن وفاته عبر منشور على صفحته الخاصة على "إنستغرام" بكلمات مؤثرة، إذ جاء في بيان الوفاة "يؤسفنا أن نعلن وفاة حبيبنا جيلبرت جوتفريد بعد صراع طويل مع المرض. إلى جانب أنه من أبرز الأصوات في مجال الكوميديا، جيلبرت كان زوجاً رائعاً، أخا وصديقا وأبا لولديه. على الرغم من أنه يوم حزين، ولكن نرجو أن تضحكوا بأعلى أصواتكم تكريماً لجيلبرت".


واشتهر جيلبرت بشخصية الببغاء "لاغو" في أحد أبرز أعمال ديزني Aladdin، بصوت الطائر الآلي في PBS Kids Cyberchase، والبطة أفلاك في إعلانات التأمين.


وشارك في عدة أفلام ومسلسلات سي اس أي: التحقيق في موقع الجريمة، بيكر، وهانا مونتانا.


وعرف بتقديمه ستاند أب كوميدي شهير في أمريكا، وبدأ عروضه في سن 15 عاما، وتميز بصوت فريد و أداء خاص على المسرح.

 

البيان


 




 

 


 

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