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الأحد، 17-04-2022 12:41 م

حمادة هلال يحتفل بنجاح مسلسله الرمضاني المداح 2 - صورة

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الوكيل الإخباري - عبّر الفنان المصري حمادة هلال عن سعادته بنجاح مسلسل ” المداح 2، أسطورة الوادي” من خلال نشر صورة له بشخصية صابر التي يقدمها في المسلسل على حسابه في إنستغرام.

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وعلق على الصورة بتوجيه الشكر الكبير لجميع الداعمين، وقال إن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا من أجل إخراج المسلسل بهذه الصورة.


ويتناول المسلسل قصة صابر المداح الذي يراوده حلم غريب، قبل أن يتحول مسار حياته بالكامل عندما يبدأ البحث عن تفسير له.


 

 

 

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