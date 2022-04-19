فنانة مصرية تعلن اعتزالها الغناء - صورة

الوكيل الإخباري - أعلنت المطربة زيزي عادل اعتزال الغناء، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قالت فيه: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها".



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وأضافت زيزي عادل: "يمكن القرار ده ما أخدتهوش امبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هي الناس بتقرب منها".









نواعم

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