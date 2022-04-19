الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

تحذير هام من المركزي حول صفحات تدعي تقديم مساعدات مالية

العسعس: الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء .. وترك وحيدا

معرشات البطيخ تستعد لاستقبال الصيف.. والأمانة تمنح 87 تصريحاً حتى الآن

منتدى الاستراتيجيات : الازدهار في الأردن لم يتحسّن بالشكل المنشود

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

فلسطين تشيد بمواقف الملك المدافعة عن القدس ومقدساتها

إتلاف 30600 لتر عصير منذ بداية شهر رمضان

مواطنون يشكون من فرض شركات التمويل رسوم على تأجيل الأقساط

البلبيسي: تلقينا وعدا بوصول دواء فايزر الأسبوع الجاري

التربية: تفعيل رابط أرقام جلوس طلبة التوجيهي الخميس

الثلاثاء، 19-04-2022 12:26 م

فنانة مصرية تعلن اعتزالها الغناء - صورة

تفسير-الغناء-في-المنام-ومعناه-بالتفصيل-1


الوكيل الإخباري - أعلنت المطربة زيزي عادل اعتزال الغناء، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قالت فيه: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها".

اضافة اعلان

 

وأضافت زيزي عادل: "يمكن القرار ده ما أخدتهوش امبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هي الناس بتقرب منها".

 




نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1606379637-390779057

تهمة تجمع عادل كرم وسارة أبي كنعان

6210c0f642360416213b1629

شاهد..ياسمين صبري تطل كأميرة في قفطان مغربي

314291_0

ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

سيف-نبيل-يحتفل-بالعام-الجديد-مع-جمهوره-في-تركيا

شاهد..سيف نبيل يؤدي مناسك العمرة

347471_0

حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن

1047736_1649354002

ماغي بو غصن ووسام صباغ يثيران بلبلة في مطار بيروت

أخبار متعلقة
9327721_1559123917

تيم حسن يشوق جمهوره لفيلم الهيبة - صورة

hqdefault-1

تعرفوا إلى توأم جومانا بو عيد في أول ظهور لهما - صورة

الشاشة-2022-03-20-182619

حمادة هلال يحتفل بنجاح مسلسله الرمضاني المداح 2 - صورة

دد

وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي جيلبرت جوتفريد

248494_0

سيمون تكشف أسرار بداياتها في عالم الفن - صورة

2021_6_26_14_27_27_667

منة فضالي تثير دهشة جمهورها بتغيير ملامحها -صور