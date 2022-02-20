رامز جلال يبدأ تصوير برنامج المقالب الجديد في السعودية - صورة

الوكيل الإخباري - للعام العاشر على التوالي يواصل الفنان رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب الذي يعد حالياً من أهم البرامج المذاعة في المواسم الرمضانية، وينتظره الجمهور في العالم العربي أجمع بعد إطلاق مدفع الإفطار وسماع أذان المغرب مباشرة،





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وسافر الفنان رامز جلال للمملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من أسبوع، ليجري العديد من البروفات لبرنامج المقالب الجديد الخاص به المقرر المشاركة به في رمضان 2022، كما أنه بدأ تصوير أولى حلقات البرنامج مع ضحية من ضحاياه الثلاثين المقرر وقوعهم في الفخ.





ومع تصوير البرنامج الجديد روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودي، لتجربة جديدة من المقرر بدؤها اليوم (الأحد) 20 شباط (فبراير) وتستمر حتى يوم 26 من نفس الشهر، في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب رامز جلال السابقة، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.





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