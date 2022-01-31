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الإثنين، 31-01-2022 12:19 م

رحلة معاناة وعلاج حورية فرغلي بكامل تفاصيلها

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الوكيل الإخباري - خلال استضافتها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت النجمة حورية فرغلي، عن معاناتها الطويلة مع العمليات ورحلة علاجها قبل أن تستعيد حاستي الشم والتذوق.

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وأوضحت أنها ظلت نحو أربع سنوات فاقدة لحاستي الشم والتذوق، ولم تكن تشعر بطعم أي شيء تأكله، قائلة: "بعد العملية الأخيرة صليت ركعتين شكر لربنا وبكيت، قلت يمكن ربنا جاب كورونا عشان ألبس الماسك ومناخيري ماتبانش قدام الناس يعني ربنا نزل كورونا عشاني أنا".

وكشفت أنها أجرت 17 عملية جراحية: "في الأول كنت فاكرة إنها عملية واحدة لكن فوجئت إن الطبيب قال لي لا أربع عمليات وهتقعدي معانا أربع شهور، وبين كل عملية والتانية ثلاثة أسابيع ومدة كل عملية 12 ساعة"، مؤكدة أن "الموضوع كان مرهق جداً وكنت بعمل العمليات في شيكاغو عند طبيب من أمهر الأطباء رشحه لي الدكتور حسام فودة".

وأشارت إلى أنها "كنت فقدت الثقة في نفسي وحاطة ورق القصدير على جميع المرايات عشان مابصش لنفسي خالص لمدة عامين، وكنت أعاني من الاكتئاب وكنت أتمنى الموت كل يوم، وذلك بعدما كنت صاحبة لقب ملكة جمال مصر وأصبح الناس يروني مشوهة".

لها 

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