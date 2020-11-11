رحيل مصمّم شخصيات مسلسل سكوبي دو

الوكيل الإخباري _ اعلن نجل كين سبيرز، مصمم شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة الأميركي الشهير "Scooby-Doo"، عن وفاة والده في مدينة لوس انجلوس بعد معاناته من مضاعفات مرض خرف أجسام ليوي، عمر يناهز الـ82 عاماً.

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يذكر ان سبيرز إبتكر شخصيات الرسوم المتحركة "Scooby-Doo"، بالشراكة ما صديقه جو روبي، وعُرض لأول مرة في عام 1969، لكنه أسس نموذجاً أنتج 50 عاماً من القصص.



المصدر : الفن

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