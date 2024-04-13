السبت 13-04-2024
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السبت، 13-04-2024 03:30 م

رسائل بين أحمد سعد وياسمين عبدالعزيز

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الوكيل الإخباري - توجه المغني المصري أحمد سعد بالشكر إلى الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز، بعد قوله إنها أعادت الحياة إلى إحدى أغنياته التي أطلقها صيف العام الماضي.

وكانت الممثلة المصرية أثارت جدلاً، بعد نشرها فيديو على إنستغرام تعايد فيه متابعيها بمناسبة عيد الفطر بأغنية "اختياراتي مدمرة حياتي" للفنان أحمد سعد، الأمر الذي اعتبره المتابعون أنها رسالة غير مباشرة على كلام طليقها أحمد العوضي، الذي ادعى أنها لا تزال حبّه الصادق والوحيد في حياته.

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