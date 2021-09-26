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الأحد، 26-09-2021 11:18 ص

رسالة مؤثرة من غدير السبتي لوالدتها - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة الكويتية غدير السبتي صورة لوالدتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، معبرة عن شدة إشتياقها لها ولصوتها ولحضنها.

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وعلقت السبتي قائلة :"شتقتلج وايد أشتقت حق خوفج علينا أشتقت حق صوتج أشتقت حق حضنج و حق دعائج لنا الله يرحمج برحمته".


من ناحية اخرى إنهال متابعي السبتي بواجب العزاء، طالبين منها التحلي بالصبر والشجاعة، إضافة إلى مجموعة من الممثلين والإعلاميين، الذين دعو لها بالرحمة وأن يسكنها الله فسيح جنانه.


الجدير بالذكر أن والدة السبتي كانت قد رحلت بعد معاناة مع مرض الزهايمر

 

 

المصدر - الفن 

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