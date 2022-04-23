السبت 23-04-2022
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السبت، 23-04-2022 11:39 ص

رشا شربتجي ترد على أنباء اعتقالها بسبب مسلسل كسر عضم

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية أنباء مفادها إعتقال المخرجة السورية رشا شربتجي بعد إتهامها بالإساءة لأجهزة الأمن في عملها الجديد "كسر عضم"، إلا أن رشا ردت بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مع فريق العمل مؤكدة أنها لا تزال تستكمل التصوير.

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وكتبت شربتجي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تأكيداً و رداً على ما يقال بعد النجاح الذي حققه مسلسل كسر عضم من الطبيعي أن يظهر من يحاول الصيد بالماء العكر".


وأضافت: "نحن الآن في سباق مع الزمن وفي نهايات عمليات التصوير، وضياع الوقت في مثل هذه الترهات المقصودة طبعاً سوف يؤخرنا عن إنجاز العمل بالشكل الذي يحترم الجمهور الذي أثنى عليه، ولنا حديث آخر بعد انتهاء عرض المسلسل".

 

الفن 

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