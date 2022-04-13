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الأربعاء، 13-04-2022 12:27 م

رشا شربتجي في أول تعليق بعد أصداء كسر عضم

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الوكيل الإخباري - أعربت المخرجة السورية رشا شربتجي عن سعادتها مسلسل "كسر عضم" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

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وكتبت شربتجي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما بتتخيلوا مدى سعادتي بالأصداء الإيجابية لمشاهد الحلقة العاشرة من كسر عضم، شفت أغلب الآراء الإيجابية وحتى النقد السلبي، وسمعت كتير أصداء حلوة وبدي أتشكركن على كل شي قلته".

 

وأضافت: "وبدي أتشكر الفنان المجتهد سامر اسماعيل على الالتزام والجدية بالعمل، اللي قدمو كان مهم ورائع، وأثبتت أنو البطولة ممكن تكون مطلقة لو بعشر حلقات، ريان رح يترك أثر كبير بقلوب الناس، أما الأساتذة الكبار فايز قزق و نادين خوري فنحنا منكبر بوجودكن، شكرا على كل الحرفية والصدق اللي قدمتوهن، خليتونا نتعلم منهن، قامات سورية حقيقية و خام".

 

الفن 

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