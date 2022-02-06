رفع دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد

الوكيل الإخباري - فوجئ رواد إحدى المنصات الإلكترونية بحذف كل الدعاية التي أعلنت عليها عن مسلسل الفنانة ليلى علوي الجديد "منورة بأهلها" والذي يشاركها في بطولته الفنان باسم سمرة، وذلك قبل عرضه بساعات قليلة، إذ كان من المقرر عرضه (الجمعة) الموافق 4 من شباط (فبراير) الجاري.





اضافة اعلان

وترددت أقاويل حول أن السبب الحقيقي لحذف دعاية المسلسل هو تدوينة لباسم سمرة، على حسابه الخاص بـ"تويتر"، يدعم فيها الفنان محمد صبحي؛ بسبب أزمته الأخيرة مع نقابة الممثلين.





وقال باسم سمرة، في تصريحات صحافية، إنه هو من كتب هذه التدوينة وهذا رأيه، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل، مشيرا إلى أنه لا يُحب أن يعطي الأمور أكثر من حجمها، وأنه يكتفي بما قاله فقط، وغير مسؤول عمّا يحدث للمسلسل.





لها