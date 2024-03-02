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السبت، 02-03-2024 02:42 م

رمضان 2024.. أكرم حسني يكتب ويغني تتر مسلسله 'بابا جه'

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الوكيل الإخباري - يخوض النجم المصري أكرم حسني موسم دراما رمضان 2024 بمسلسلين أحدهما تلفزيوني بعنوان "بابا جه"، والثاني إذاعي بعنوان "زكريا أبو ندا" على قناة راديو النيل.

ويقدم أكرم حسني تتر أغنية مسلسله التلفزيوني "بابا جه" المرتقب عرضه على شبكة قنوات dmc، وأيضاً على منصتي "ووتش إت" و"شاهد" الرقميتين، في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

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وكتب أكرم حسني كلمات تتر "بابا جه"، وانتهى من تسجيله مؤخراً، حيث يقدم لجمهوره تجربة غنائية مختلفة.


الأغنية تحمل اسم المسلسل نفسه "بابا جه"، من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينغ، والذي سبق وتعاون معهما في عشرات الأغاني منذ برنامج "أبو حفيظة" نهاية بـ"السهر والانبساط"، وهندسة صوت لأمير محروس.


وينتمي مسلسل "بابا جه" لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وفكرته مأخوذة من كتاب كوري.


وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

 

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