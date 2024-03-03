رمضان 2024.. بلقيس فتحي تغني تتر 'بين القصور'

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة اليمنية بلقيس فتحي غن غنائها تتر مسلسل "بين القصور" المغربي، المرتقب عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024، على قناة "MBC5" ومنصة شاهد الرقمية.



وأعلنت بلقيس عن عنوان أغنية تتر المسلسل "شكون كان يقول" من كلمات وألحان يونس آدم.

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ومسلسل "بين القصور" يسلط الضوء على العادات والتقاليد النبيلة التي يحتفظ بها سكان الأحياء المغربية، وتبرز قيمهم الأخلاقية والاجتماعية، حيث يتناول المسلسل قصة حي عريق في مدينة الدرا البيضاء يسمى "بين القصور"، الذي شهد على ميلاد نخبة من الشخصيات الهامة ومشاهير المغرب، قبل أن يتحول بعد توالي السنين إلى مرتع للمنحرفين والخارجين عن القانون.

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