ريان يتراجع عن طرح أغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري - تراجع الفنان اللبناني ريان عن طرح أغنيته الجديدة التي كان من المتوقع أن يطرحها في عيد الأضحى المقبل، وهي أغنية رومانسية بامتياز، صورها كليب في الفترة الماضية، وكان قد شوّق متابعيه بصور وفيديوهات من كواليس تصوير الفيديو كليب، ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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ومن المتوقع أن يتم تأجيل العمل الى وقت لاحق من السنة، ورجح البعض أن خلافاً قد وقع بين ريان والشركة المنتجة، ما أدى الى عدم طرح العمل الذي يحمل عنوان "بيشتقلك جرحي" من كلمات أحمد عصام وألحان أحمد العقاد وتوزيع موسيقي ماجد ضاهر، وصوّر ريان الأغنية كليب مع المخرج أحمد النعناع.

المصدر - الفن