رامي جمال يطرح قلة الأحساس من ألبومه الجديد- فيديو

الوكيل الإخباري - طرح الفنان المصري رامي جمال اغنيته "قلة الإحساس"، على يوتيوب وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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ويقول مطلعها: "مليت تقول مليت، ولا الكلام مالًك، هتقول لمين حبيت، ياقلبي ويقولك..".



وكان أطل رامي جمال على متابعيه بفيديو جديد للرد على أسئلة الجمهور بخصوص مرض البهاق.



وأوضح جمال، خلال الفيديو الذي نشره عبر صفحته، أن بقع البهاق منتشرة في كل أجزاء جسده، كاشفاً لأول مرة أنه لم يتعالج من هذا المرض كما ظن البعض، مشيرًا إلى خضوعه لعلاج نفسي للتعايش مع المرض، لعدم وجود علاج عضوي.

وقال: "أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئله كتير جدا عن علاج البهاق، ودائما أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيا منه بدعمكم ليا”.

المصدر - الفن