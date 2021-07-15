زواج يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري - صور

الوكيل الإخباري - احتفلت خبيرة التجميل، ومدونة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري، بعقد قرانها على مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري، وذلك وسط أجواء عائلية.



ويأتي هذا في تأكيد هو الأول عقب انتشار خبر خطوبتهما قبل شهرين، غير أن أي منهما لم يخرج ليؤكد أو ينفي ذلك، وسط رواج الخبر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حينها.



وأعلن أحمد الأنصاري شقيق العروس فاطمة نبأ زواجها من يعقوب بوشهري، وذلك من خلال صورة جمعته مع العريس، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“.



وكتب شقيق فاطمة الأنصاري، قائلًا:“ألف مبارك، الله يتمم لكما على خير.. تم بحمد الله عقد قران الغالي يعقوب بوشهري، على أختي الغالية، الله يبارك لهما، ويتمم لهما على خير يارب“.



وعلى الرغم من أن يعقوب بوشهري، أو فاطمة الأنصاري لم يعلنا، إلا أن أمل الأنصاري نشرت صورة شقيقها الذي أعلن عقد القران، وأثنت على دعمه لشقيقته فاطمة، حيث شاركت الصورة عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وعلّقت:“حبيبي وروحي الله يحفظك“.



وواصلت أمل الأنصاري، نشر صور تشير إلى وجود احتفالية بعقد القران في منزلهما، ظهرت فيها أسرتها، وعلقت على إحداها قائلة:“عيسى ناقصنا.. الله يحفظهما ويخليهما“.



من جانبها لم تشارك فاطمة الأنصاري، صورًا من عقد القران، لكنها اكتفت بصورة تلمح لتلك المناسبة، وذلك عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وكشفت الصور عن مجموعة من الورود وهو ما يشير إلى وجود حفل أيضًا.

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وتساءل كثر عن عمر الثنائي وفي بحث لموقع الفن تبيّن أن يعقوب من مواليد 1983 وعمره 38 عاماً أما فاطمة من مواليد مواليد 1986 السعودية وتبلغ من العمر 35 سنة اذا فارق العمر 3 سنوات، أما بالنسبة الى شهرة الثنائي فقد عرفها يعقوب بالصدفة وفق ما صرح به خلال احدى المقابلات أما الأنصاري لفتت الأنظار بشبهها الكبير بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.





المصدر - الوطن



